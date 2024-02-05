Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в первом круге теннисного турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

Соперницей россиянки в матче первого круга была швейцарская теннисистка Симона Вальтерт (175-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

Во втором круге турнира в Румынии Анна Блинкова сыграет против испанской спортсменки Нурии Парризас-Диас (132-я ракетка мира). В первом круге соревнований испанка обыграла немецкую спортсменку Лауру Зигемунд (90-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:4. Матч между Блинковой и Парризас-Диас состоится во вторник, 6 февраля.