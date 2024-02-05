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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в первом круге теннисного турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

Соперницей россиянки в матче первого круга была швейцарская теннисистка Симона Вальтерт (175-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.

Клуж-Напока. 1-й круг
05 февраля 2024, понедельник. 16:40 МСК
Симона Вальтерт
175
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Анна Блинкова
51
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Во втором круге турнира в Румынии Анна Блинкова сыграет против испанской спортсменки Нурии Парризас-Диас (132-я ракетка мира). В первом круге соревнований испанка обыграла немецкую спортсменку Лауру Зигемунд (90-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:4. Матч между Блинковой и Парризас-Диас состоится во вторник, 6 февраля.

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