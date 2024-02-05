Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
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Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в первом круге теннисного турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).
Соперницей россиянки в матче первого круга была швейцарская теннисистка Симона Вальтерт (175-я ракетка мира). Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу россиянки.
Клуж-Напока. 1-й круг
05 февраля 2024, понедельник. 16:40 МСК
175
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
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|2
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|0
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|6
51
Анна Блинкова
А. Блинкова
Во втором круге турнира в Румынии Анна Блинкова сыграет против испанской спортсменки Нурии Парризас-Диас (132-я ракетка мира). В первом круге соревнований испанка обыграла немецкую спортсменку Лауру Зигемунд (90-е место в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:4. Матч между Блинковой и Парризас-Диас состоится во вторник, 6 февраля.
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