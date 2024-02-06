Ана Иванович: если Синнер продолжит играть как на AO-2024, он выиграет множество ТБШ

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович поделилась впечатлениями от выступления итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Это было невероятно. Игра Янника на протяжении всего турнира впечатляла. Он действительно проявил силу духа и выносливость. Было приятно наблюдать за его работой. Синнер очень силён и психологически, и физически. Если он продолжит так играть, он выиграет множество турниров «Большого шлема». Его игра привлекательна, а сам Янник кажется очень приятным человеком», — приводит слова Иванович Ubitennis.

Напомним, Синнер стал победителем Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде. В финале соревнований в Мельбурне итальянец одержал победу над третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым.