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Андрееску: Синнер потрясающий игрок, но не думала, что он так скоро станет чемпионом ТБШ

Андрееску: Синнер потрясающий игрок, но не думала, что он так скоро станет чемпионом ТБШ
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Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску высказалась о результатах Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Не очень приятно наблюдать за другими теннисистами, когда ты сама не можешь выступать на конкретном турнире, но мне было интересно смотреть Открытый чемпионат Австралии. Многие матчи были сумасшедшими. Если говорить о женщинах, Соболенко меня не удивила, но в мужском турнире были неожиданности. Конечно, Синнер потрясающий игрок, но я не думала, что он так скоро станет чемпионом ТБШ. Это невероятный результат, я очень рада за него», — приводит слова Андрееску TSN.

Напомним, победительницей Australian Open — 2024 в женском одиночном разряде стала белорусская теннисистка Арина Соболенко. Победу в мужском турнире одержал представитель Италии Янник Синнер.

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