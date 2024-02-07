Хольгер Руне выступил с заявлением после прекращения сотрудничества с Борисом Беккером

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о частых переменах в тренерском штабе после прекращения сотрудничества с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира, немцем Борисом Беккером.

«Как вы знаете, за последний год я пробовал разные тренерские комбинации. После 15 лет работы с одним и тем же тренером непросто найти идеальной вариант с первой попытки. Я многому научился и понял, что мне важно чувствовать себя комфортно и при этом развиваться так, как я хочу. У меня большие амбиции и цели. Мне нужно, чтобы вокруг были люди, которые имеют такое же видение. Люди, которым я могу доверять на пути к достижению цели. Мне нужны люди, которые знают меня и могут быть рядом всё время. Это даёт мне ощущение безопасности и радости в мире, условия которого меняются каждую неделю. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе: Ларса, Бориса и Северина. Я благодарен вам», — приводит слова Руне TV2.