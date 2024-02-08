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Эрика Андреева следом за Блинковой вылетела во втором круге турнира в Клуж-Напоке

Эрика Андреева следом за Блинковой вылетела во втором круге турнира в Клуж-Напоке
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112-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева не смогла преодолеть второй круг турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

За выход в четвертьфинал россиянка боролась с румынкой Аной Богдан, занимающей 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 48 минут, завершился победой Богдан 6:4, 6:4. Российская теннисистка выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Румынская спортсменка трижды подала навылет и допустила одну двойную.

Клуж-Напока. 2-й круг
07 февраля 2024, среда. 22:15 МСК
Эрика Андреева
112
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Ана Богдан
65
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан

Ранее поражение во втором круге женского одиночного разряда турнира в Румынии потерпела россиянка Анна Блинкова (51-я ракетка мира). Она проиграла испанской теннисистке Нурии Парризас-Диас со счётом 1:6, 6:3, 4:6.

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