Эрика Андреева следом за Блинковой вылетела во втором круге турнира в Клуж-Напоке

112-я ракетка мира, российская теннисистка Эрика Андреева не смогла преодолеть второй круг турнира категории WTA-250 в городе Клуж-Напока (Румыния).

За выход в четвертьфинал россиянка боролась с румынкой Аной Богдан, занимающей 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч, продолжавшийся 1 час 48 минут, завершился победой Богдан 6:4, 6:4. Российская теннисистка выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. Румынская спортсменка трижды подала навылет и допустила одну двойную.

Ранее поражение во втором круге женского одиночного разряда турнира в Румынии потерпела россиянка Анна Блинкова (51-я ракетка мира). Она проиграла испанской теннисистке Нурии Парризас-Диас со счётом 1:6, 6:3, 4:6.