Касаткина уступила Рыбакиной 1:6 в первом сете финала турнира в Абу-Даби
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В эти минуты в Абу-Даби (ОАЭ) проходит финал женского теннисного турнира категории WTA-500 с призовым фондом $ 922 573.
На чемпионский титул претендуют пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу спортсменки из Казахстана.
Абу-Даби. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
14
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Текстовая онлайн-трансляция финального поединка турнира в столице Объединённых Арабских Эмиратов между Еленой Рыбакиной и Дарьей Касаткиной доступна на «Чемпионате».
Напомним, действующей победительницей турнира является Белинда Бенчич (Швейцария), обыгравшая 12 февраля 2023 года в финале россиянку Людмилу Самсонову, дошедшую в 2024 году до полуфинала.
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