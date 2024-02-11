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Касаткина уступила Рыбакиной 1:6 в первом сете финала турнира в Абу-Даби

Касаткина уступила Рыбакиной 1:6 в первом сете финала турнира в Абу-Даби
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В эти минуты в Абу-Даби (ОАЭ) проходит финал женского теннисного турнира категории WTA-500 с призовым фондом $ 922 573.

На чемпионский титул претендуют пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу спортсменки из Казахстана.

Абу-Даби. Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Текстовая онлайн-трансляция финального поединка турнира в столице Объединённых Арабских Эмиратов между Еленой Рыбакиной и Дарьей Касаткиной доступна на «Чемпионате».

Напомним, действующей победительницей турнира является Белинда Бенчич (Швейцария), обыгравшая 12 февраля 2023 года в финале россиянку Людмилу Самсонову, дошедшую в 2024 году до полуфинала.

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