Касаткина уступила Рыбакиной 1:6 в первом сете финала турнира в Абу-Даби

В эти минуты в Абу-Даби (ОАЭ) проходит финал женского теннисного турнира категории WTA-500 с призовым фондом $ 922 573.

На чемпионский титул претендуют пятая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Первый сет завершился со счётом 6:1 в пользу спортсменки из Казахстана.

Текстовая онлайн-трансляция финального поединка турнира в столице Объединённых Арабских Эмиратов между Еленой Рыбакиной и Дарьей Касаткиной доступна на «Чемпионате».

Напомним, действующей победительницей турнира является Белинда Бенчич (Швейцария), обыгравшая 12 февраля 2023 года в финале россиянку Людмилу Самсонову, дошедшую в 2024 году до полуфинала.