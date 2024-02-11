Ольховский назвал фаворита финала турнира WTA в Абу-Даби между Рыбакиной и Касаткиной

Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский предположил, как пройдёт финальный матч теннисного турнира в Абу-Даби между россиянкой Дарьей Касаткиной и Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«Фаворит финала — Рыбакина. У Рыбакиной приоритет в подаче. По мощности Касаткина может дать стабильность — у неё хорошие ноги и стабильная игра. Рыбакина будет больше пробивать и рисковать. На мой взгляд, многое зависит от того, как Рыбакина будет подавать. Если не будет эффективности от подачи, то у Касаткиной есть шанс», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победитель турнира категории WTA-500 в столице Объединённых Арабских Эмиратов определится уже сегодня, 11 февраля.