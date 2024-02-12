Рейтинг WTA, 12 февраля: Касаткина и Рыбакина улучшили свои позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на одну строчку и теперь занимает 13-е место. Это лучший результат среди российских теннисисток. Её недавняя соперника по финалу в Абу-Даби Елена Рыбакина из Казахстана также поднялась на одну позицию и теперь находится на четвёртом месте в рейтинге.

Рейтинг WTA, 12 февраля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9770 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8905;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7200;

4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6088;

5 (4). Джессика Пегула (США) — 5705;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4183;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3766;

8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3736;

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3630;

10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3520

….

13 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3063

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2590;

18 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2425;

19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2410…

32 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1421;

33 (35). Мирра Андреева (Россия) — 1408;

34 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1403…

40 (40). Анна Калинская (Россия) — 1314…

51 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1192…

60 (61). Элина Аванесян (Россия) — 1078…

75 (73). Диана Шнайдер (Россия) — 934…

87 (86). Камилла Рахимова (Россия) — 853…

102 (100). Мария Тимофеева (Россия) — 723.