Свёнтек — 10-я теннисистка в истории, лидирующая в рейтинге WTA в течение 90 недель

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек стала 10-й теннисисткой в истории, продержавшейся 90 недель на первом месте в мировом рейтинге WTA.

Польская спортсменка впервые возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель, после чего уступила лидерство белорусской теннисистке Арине Соболенко. 6 ноября 2023 года она вернула себе звание первой ракетки мира, которое удерживает на протяжении 15 недель подряд.

Лидирует по количеству недель под первым номером рейтинга WTA немецкая теннисистка Штеффи Граф. Она была первой ракеткой мира на протяжении 377 недель, второе место по этому показателю у Мартины Навратиловой из США – 332 недели, тройку сильнейших замыкает американка Серена Уильямс (319).