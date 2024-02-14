Вондроушова — Павлюченкова: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Дохе

В среду, 14 февраля состоится матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

За выход в четвертьфинал соревнований поспорят восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии и россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч поставлен первым запуском на корте «Грандстэнд 1» «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 14:00 мск. В личных противостояниях сильнее чешская теннисистка — 2-0. Вондроушова и Павлюченкова оба раза встречались в 2021 году. На турнире в Чикаго (США) чешка обыграла россиянку 6:3, 6:2, а на кубке Кремля победила 6:4, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Анастасия Павлюченкова.