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Вондроушова — Павлюченкова: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Дохе

Вондроушова — Павлюченкова: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Дохе
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В среду, 14 февраля состоится матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

За выход в четвертьфинал соревнований поспорят восьмая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии и россиянка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Матч поставлен первым запуском на корте «Грандстэнд 1» «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 14:00 мск. В личных противостояниях сильнее чешская теннисистка — 2-0. Вондроушова и Павлюченкова оба раза встречались в 2021 году. На турнире в Чикаго (США) чешка обыграла россиянку 6:3, 6:2, а на кубке Кремля победила 6:4, 6:2.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Анастасия Павлюченкова.

Доха (ж). 3-й круг
14 февраля 2024, среда. 14:00 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
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