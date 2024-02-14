Осака вышла в четвертьфинал турнира в Дохе после снятия украинки Цуренко

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака на снятии соперницы вышла в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Осака в третьем круге соревнований должна была сразиться с 37-й ракеткой мира из Украины Лесей Цуренко. Однако Леся снялась с поединка ещё до выхода на корт из-за травмы локтя.

За выход в полуфинал турнира в Дохе Осака, попавшая на него по защищённому рейтингу, сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Линда Носкова (Чехия). В данный момент счёт встречи 1:1 по сетам.

В данный момент Осака занимает лишь 747-ю строчку в рейтинге WTA. Напомним, Наоми полностью пропустила прошлый сезон, так как впервые стала мамой.