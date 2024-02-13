Навстречу Синнеру. Рублёв уверенно прошёл во второй круг на «пятисотнике» в Роттердаме

Во вторник, 13 февраля, на «пятисотнике» в Роттердаме (Нидерланды) проходят матчи первого раунда. Сегодня в борьбу вступил Андрей Рублёв — один из двух российских теннисистов в турнирной сетке. Кроме пятой ракетки мира, который уже побеждал в Роттердаме в 2021 году, в этом сезоне из отечественных игроков на соревнованиях в Нидерландах выступает также Роман Сафиуллин.

После Australian Open — 2024, где 26-летний уроженец Москвы добрался до 1/4 финала, россиянин принял участие в турнире серии Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Осло. Рублёв триумфально прошёл весь путь необычного турнира в Норвегии. После победы над Алексом де Минором в битве за трофей отечественный теннисист стал единственным спортсменом, которому покорился уникальный рекорд. Андрей стал первым двукратным победителем UTS. Напомним, в сентябре 2023 года Рублёв уже становился победителем этого соревнования в немецком Франкфурте-на-Майне. В результате, не проиграв ни одного из пяти поединков на турнире, россиянин получил от организаторов внушительные $ 421,8 тыс. С Осло Андрей прямиком отправился на «пятисотник» в Роттердам, где является вторым сеяным. А под первым номером посеян чемпион Australian Open Янник Синнер, с которым россиянин может встретиться только в финале.

Сегодняшний оппонент Рублёва, 132-я ракетка мира Зизу Бергс, уже успел провести на турнире в Нидерландах две встречи. В квалификации соревнований бельгиец обыграл австрийца Юрия Родионова и итальянца Джулио Цеппьери. Отметим, что на Открытом чемпионате Австралии 24-летний уроженец Ломмела выступил откровенно неудачно, потерпев поражение уже на старте мельбурнского мэйджора. В первом круге Бергс в четырёх партиях уступил Стефаносу Циципасу — 7:5, 1:6, 1:6, 3:6.

В Роттердаме Андрей и Зизу проводили свое дебютное очное противостояние. На протяжении стартового игрового отрезка теннисисты шли вровень, не давая сопернику взять подачу. На удивление, первым к брейку ближе был именно представитель Бельгии, однако упустил свой единственный шанс в девятом гейме. Рублёв включил одно из своих главных оружий — подачу — и смог уйти с опасного счёта. Казалось бы, что игроки в итоге будут выяснять свои отношения на тай-брейке, но олимпийский чемпион Токио в миксте имел на этот счёт другое мнение. В 12-м гейме россиянин зацепился на приёме и с первой же попытки реализовал сетбол — 7:5.

Андрей Рублёв Фото: ANP/Getty Images

Во второй партии игра шла по похожему сценарию. Бергс снова был был ближе к тому, чтобы взять чужую подачу, но в пятом гейме не реализовал сразу два подряд брейк-пойнта. А уже спустя несколько геймов проблемы на подаче возникли уже у Зизу. Подарками соперника Андрей не мог не воспользоваться и со второй попытки оформил брейк — 5:3. Рублёв вышел подавать на матч и сделал это уверенно. Вторая ракетка России добился итоговой победы со счётом 7:5, 6:3 за 1 час 21 минуту. В сегодняшнем поединке пятый номер рейтинга ATP сделал 12 виннеров и 15 невынужденных ошибок.

Далее чемпион Роттердама-2021 сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Турнир в Нидерландах завершится 18 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».