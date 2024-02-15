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Дядя Надаля: по-прежнему считаю, что Рафаэль поедет на «Ролан Гаррос» и выиграет

Дядя Надаля: по-прежнему считаю, что Рафаэль поедет на «Ролан Гаррос» и выиграет
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, заявил, что верит в победу племянника на Открытом чемпионате Франции — 2024.

«Я по-прежнему считаю, что Рафаэль поедет на «Ролан Гаррос» и выиграет. И я надеюсь, что в августе на Олимпиаде он возьмёт медаль. Я человек позитивный. Но, чтобы это произошло, я должен пожелать Джоковичу травму, а может, и не одну. Тогда он не сможет победить. Рафаэль говорил мне, что Игры в Пекине были для него лучшим опытом в жизни. Он смог победить благодаря поддержке других испанских спортсменов и атмосфере на соревнованиях. Представлять страну для Рафаэля большая честь», — приводит слова Тони Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие в турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.

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