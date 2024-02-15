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Елена Рыбакина и Анастасия Павлюченкова разыграют путёвку в финал турнира WTA-1000 в Дохе

Елена Рыбакина и Анастасия Павлюченкова разыграют путёвку в финал турнира WTA-1000 в Дохе
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.

В четвертьфинальном поединке Рыбакина (3) со счётом 6:4, 6:2 обыграла финалистку US Open — 2021, представительницу Канады Лейлу Фернандес (38-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 34 минуты. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Фернандес один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Доха (ж). 1/4 финала
15 февраля 2024, четверг. 17:35 МСК
Лейла Фернандес
38
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

За выход в финал турнира в Дохе Рыбакина сразится с финалисткой Открытого чемпионата Франции 2021 года, российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.

Сетка турнира в Дохе
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