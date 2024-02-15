Янник Синнер одержал победу над Гаэлем Монфисом на турнире ATP-500 в Роттердаме

Четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В матче второго круга Синнер (1) обыграл 70-ю ракетку мира представителя Франции Гаэля Монфиса. Встреча закончилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Матч теннисистов продлился 1 час и 53 минуты.
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Синнер три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Монфиса шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
Следующим соперником Синнера в Роттердаме станет 309-я ракетка мира представитель Канады Милош Раонич. Турнир в Роттердаме проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 2,1 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.
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