Соотечественница Халеп: в академии Муратоглу с юных лет спортсменам дают какие-то вещества

18-летняя румынская теннисистка Мария Сара Попа высказалась о нарушениях в академии французского тренера Патрика Муратоглу, который ранее работал с дисквалифицированной за допинг румынкой Симоной Халеп.

«Я оказалась в академии Муратоглу в 12 лет. Там с юных лет спортсменам дают какие-то вещества. На юниорском уровне нет антидопингового контроля. Где-то с 17 лет начинаются тщательные проверки. Игроки и родители должны подписывать документ о согласии. Им дают бумагу, в которой они подписываются, что согласны на приём каких-то веществ. Узнав об этом, я испугалась, потому что не знала, что произойдёт.

Есть спортсмены, которые принимают эти вещества, но их не ловят, потому что они точно знают, когда нужно и не нужно их принимать. Я, например, еженедельно сдавала анализы и никогда ничего не принимала. Но я могла это делать. И обычные пищевые добавки явно отличаются от того, что тренеры и врачи академии дают спортсменам", — приводит слова теннисистки AS.ro.