Алекс де Минор вышел в финал турнира в Роттердаме, уверенно переиграв Димитрова

11-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче австралиец со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

Алекс де Минор шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Димитрова четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В матче за титул 25-летний австралиец сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия, 4) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 29).