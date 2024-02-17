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Алекс де Минор вышел в финал турнира в Роттердаме, уверенно переиграв Димитрова

Алекс де Минор вышел в финал турнира в Роттердаме, уверенно переиграв Димитрова
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11-я ракетка мира, австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в финал турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В полуфинальном матче австралиец со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

Роттердам. 1/2 финала
17 февраля 2024, суббота. 17:10 МСК
Григор Димитров
13
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Алекс де Минор шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал все три заработанных брейк-пойнта. На счету Димитрова четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В матче за титул 25-летний австралиец сыграет с победителем противостояния Янник Синнер (Италия, 4) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 29).

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