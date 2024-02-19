Рейтинг WTA, 19 февраля: Павлюченкова вернулась в топ-25, Андреева потеряла пять позиций

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первая тройка остаётся неизменной – Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Кори Гауфф.
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, которая занимает 13-е место. Анастасия Павлюченкова поднялась с 32 на 24 место. Мирра Андреева потеряла пять позиций в рейтинге и теперь занимает 38-е место.
Рейтинг WTA от 19 февраля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 300 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7100
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6738
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5400
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4183
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3885
8 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3856
9 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3533
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3465…
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13 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3063…
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2590…
17 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2475…
19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250…
24 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1810…
35 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1467…
38 (33). Мирра Андреева (Россия) — 1408…
40 (40). Анна Калинская (Россия) — 1314…
52 (51). Анна Блинкова (Россия) — 1192…
62 (60). Элина Аванесян (Россия) — 1078…
73 (75). Диана Шнайдер (Россия) — 963…
98 (87). Камилла Рахимова (Россия) — 773…
103 (102). Мария Тимофеева (Россия) — 724.