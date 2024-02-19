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Виктория Томова — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

Виктория Томова — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае
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В понедельник, 19 февраля 2024 года, на первом корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» состоится поединок первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче за выход во второй круг соревнований встретятся болгарская теннисистка Виктория Томова, занимающая 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и 15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. Спортсменки встречались между собой дважды, счёт личных встреч — 1-1. Поединок поставлен четвёртым запуском на корте номер 1 теннисного центра в Дубае и начнётся не ранее 14:30 мск, после игры Вероники Кудерметовой с Даяной Ястремской.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Виктория Томова — Людмила Самсонова.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 15:20 МСК
Виктория Томова
68
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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