Виктория Томова — Людмила Самсонова: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

В понедельник, 19 февраля 2024 года, на первом корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» состоится поединок первого круга теннисного турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче за выход во второй круг соревнований встретятся болгарская теннисистка Виктория Томова, занимающая 68-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и 15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова. Спортсменки встречались между собой дважды, счёт личных встреч — 1-1. Поединок поставлен четвёртым запуском на корте номер 1 теннисного центра в Дубае и начнётся не ранее 14:30 мск, после игры Вероники Кудерметовой с Даяной Ястремской.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Виктория Томова — Людмила Самсонова.