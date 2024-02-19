Тарпищев: Павлюченковой надо следить за формой, она любит сладкое, а ей нельзя

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на успешный старт олимпийской чемпионки 2020 года в миксте Анастасии Павлюченковой на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:4, 6:3 обыграла 37-ю ракетку мира чешку Мари Боузкову. Следующей соперницей Анастасии станет её соотечественница Людмила Самсонова.

«Павлюченкова молодец, её можно только похвалить. Она всегда была талантливой. К сожалению, травмы сыграли свою роль, но она молодец, вернулась и играет хорошо. Ей надо следить за формой, она любит сладкое — а ей нельзя. Если не будет травм, будет в форме, тогда она может вернуться в двадцатку», — приводит слова Тарпищева ТАСС.