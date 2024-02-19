Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: Павлюченковой надо следить за формой, она любит сладкое, а ей нельзя

Тарпищев: Павлюченковой надо следить за формой, она любит сладкое, а ей нельзя
Комментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на успешный старт олимпийской чемпионки 2020 года в миксте Анастасии Павлюченковой на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче первого круга Павлюченкова со счётом 6:4, 6:3 обыграла 37-ю ракетку мира чешку Мари Боузкову. Следующей соперницей Анастасии станет её соотечественница Людмила Самсонова.

«Павлюченкова молодец, её можно только похвалить. Она всегда была талантливой. К сожалению, травмы сыграли свою роль, но она молодец, вернулась и играет хорошо. Ей надо следить за формой, она любит сладкое — а ей нельзя. Если не будет травм, будет в форме, тогда она может вернуться в двадцатку», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Материалы по теме
Алькарас предпочтёт золото Олимпиады ещё одному «Шлему». Медведев с ним не согласен
Алькарас предпочтёт золото Олимпиады ещё одному «Шлему». Медведев с ним не согласен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android