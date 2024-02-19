Алькарас предпочтёт золото Олимпиады ещё одному «Шлему». Медведев с ним не согласен

Карлос Алькарас сделал несколько неожиданное признание, обозначив своей главной целью на нынешний сезон не новую победу на турнире «Большого шлема», а золото Олимпиады в Париже. Испанский теннисист так высказался по этому поводу: «Какой трофей важнее для меня в этом сезоне? Я бы сказал, что олимпийское золото. Для меня это мечта — привезти олимпийскую медаль домой, в Испанию. Стать олимпийским чемпионом — одно из величайших событий, которое может произойти с тобой в мире спорта. Если бы мне сказали выбирать между ТБШ и золотом Олимпиады, я выбрал бы второе. Хотя мне бы хотелось выиграть и то, и другое — врать не стану», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Карлос и Рафа мечтают сыграть на Олимпиаде в паре

Конечно, нельзя забывать о том, что «Шлемов» у Алькараса уже два, в то время как Олимпиада будет для него чем-то новым. На Игры в Токио Карлос не попал, поскольку просто не был тогда достаточно высоко в рейтинге, так что в Париже у испанца будет олимпийский дебют. Отметим, что за всю историю лишь два представителя его страны становились победителями Олимпиады в теннисе: Рафаэль Надаль сначала сделал это в одиночном разряде в Пекине-2008, а затем победил в Рио-2016 в паре с Марком Лопесом. Кстати, Алькарас ранее высказывался и о том, что мечтает выступить на ОИ вместе с Надалем. О том же самом говорил и сам Рафа. Очевидно, главное условие для этого заключается в том, чтобы Надаль был здоров и в принципе смог сыграть на Олимпиаде – нынешнее состояние легенды тенниса большого оптимизма не внушает.

Игры в этом году стоят в календаре так, что Карлосу будет очень сложно успешно подготовиться и к ним, и к Уимблдону, где он является действующим чемпионом. Старейший турнир «Большого шлема» закончится 14 июля, а уже 27-го, менее чем через две недели, начнётся олимпийский турнир. За это время нужно будет перейти с травы на грунт, а это непростая адаптация. К тому же сразу после Игр придётся снова менять покрытие и возвращаться уже на хард.

Вообще, Олимпиада никогда не была главным событием в теннисе. Отчасти это связано с тем, что долгие десятилетия теннис не был олимпийским видом спорта – хотя футбол, например, всегда был представлен на ОИ, а большого престижа золотые медали этого турнира там не имеют. Любители футбола могут проверить себя, навскидку назвав чемпионов и призёров хотя бы всех Олимпиад XXI века, а затем сравнив это с тем, насколько им запомнились сборные, занимавшие призовые места на чемпионатах мира. В теннисе главными турнирами, безусловно, являются «Шлемы», хотя они проводятся четыре раза в год, а Олимпиада – один раз в четыре года.

Что касается отсутствия тенниса в олимпийской семье, то его не было там на протяжении целых 64 лет. Кстати, последняя Олимпиада перед исключением тенниса из программы прошла ровно 100 лет назад как раз в Париже. Тогда играли на грунте — так будет и на этот раз — правда, не на «Ролан Гаррос», поскольку этот комплекс построили несколькими годами позже, в связи с победой сборной Франции в Кубке Дэвиса – 1927. Вернули теннис только в Сеуле-1988, а пятый разряд — микст, который был представлен в 1920 и 1924 годах, и вовсе отсутствовал до Лондона-2012. Напомним, последними чемпионами в нём являются россияне – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв.

Медведева удивили слова Алькараса

Кстати, на заявление Алькараса уже отреагировал Даниил Медведев. «Я в некоторой степени удивлён его словам. Интересно, почему он так сказал. Возможно, он смотрел Олимпийские игры, когда был маленьким, или по другим причинам, потому что это на самом деле необычно.

Когда я выступал на Олимпиаде в Токио, то очень хотел сыграть хорошо и после поражения от Пабло Карреньо-Бусты в четвертьфинале был очень, очень раздосадован. В течение недели я чувствовал себя очень плохо, что не всегда случается со мной после проигранных матчей. Так что, да, это очень важный турнир, который, думаю, каждый теннисист мечтает выиграть. Но я считаю, что турниры «Большого шлема» являются более важными в теннисе.

«Шлемы» важны, Олимпиады важны, Итоговые турниры важны. Думаю, что все эти турниры значимы: когда находишься там, то чувствуешь этот вау-эффект. Чтобы выигрывать их, я должен быть на своём лучшем уровне, и, если мне это удастся, это будет огромная победа. В этом и есть разница с другими турнирами», — приводит слова Медведева Eurosport.

Надаль, Федерер, Джокович и Маррей повысили престиж ОИ в теннисе

Нужно отметить, что в последние годы престиж олимпийских соревнований в теннисе всё-таки повысился относительно первых помое возвращения Олимпиад. Особенно заметно это в мужском одиночном разряде. Так, в Сеул-1988 приехали лишь три игрока из топ-10 рейтинга — как и в Атланту-1996. Последнюю пропустили в том числе три американца из первой десятки, несмотря на домашний статус Олимпиады – правда, золото всё равно взял теннисист из этой страны — Андре Агасси. А вот Пит Сампрас там не выступал, как и в Сиднее-2000. Лучший теннисист 1990-х попробовал сыграть лишь в Барселоне-1992, на наиболее неудобном для себя грунтовом покрытии, и уступил там россиянину Андрею Черкасову с 2:0 по сетам (тогда все матчи на ОИ были пятисетовыми), который в итоге завоевал бронзу. На той Олимпиаде, кстати, выступили семь теннисистов из топ-10.

Сампрас позже объяснял, что у него Игры ассоциировались с лёгкой атлетикой или боксом, а отнюдь не с теннисом. Это вполне логично, учитывая, что в детские годы Пита тенниса на Олимпиаде не было. Во многом отношение к ОИ изменили уже игроки Биг-4. Рафаэль Надаль завоевал золото в Пекине-2008, перед этим победив в упорном полуфинале Новака Джоковича, затем Энди Маррей стал чемпионом в Лондоне-2012, обыграв в финале Роджера Федерера – к тому же те Игры проводились на кортах Уимблдона. Сам Федерер победил в Пекине в паре со Стэном Вавринкой, но в одиночке до золота так и не добрался. Маррей же повторил свой успех в Рио-де-Жанейро-2016. А вот Джокович до сих пор не завоевал ни одной медали, кроме бронзы в Пекине, хотя ставит перед собой такую цель и явно постарается достичь её в нынешнем году.

Кстати, российские теннисисты успели стать олимпийскими чемпионами во всех разрядах, кроме мужского парного. Про победу Павлюченковой и Рублёва в миксте мы уже вспомнили. До них выигрывали Евгений Кафельников (Сидней-2000), Елена Дементьева (Пекин-2008, где весь женский пьедестал был российским – с серебром Динары Сафиной и бронзой Веры Звонарёвой), а затем Елена Веснина и Екатерина Макарова в паре (Рио-2016). Может быть, кому-то удастся пополнить этот список нынешним летом? Олимпиада, напомним, пройдёт на кортах «Ролан Гаррос».