Вероника Кудерметова по пятибалльной шкале оценила свою текущую форму

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала успешный старт на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге соревнований Кудерметова (13) со счётом 6:0, 1:6, 6:0 обыграла 29-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую. Следующей соперницей россиянки в Дубае станет румынка Сорана Кырстя.

«Во втором сете немножко улетел фокус. Первый сет с моей стороны был хорош, было мало ошибок, солидно. Во втором сете куда-то помчалась, полетела, всё пошло по накатанной — не получилось остановиться, перезарядиться, вспомнить, что я должна делать. После второго сета вышла, встряхнула свои мозги и пошла в бой заново.

Свою форму сейчас оцениваю на троечку по пятибалльной шкале. Пока не показываю тот теннис, который от себя ожидаю», — приводит слова Кудерметовой ТАСС.