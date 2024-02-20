Павлюченкова — Самсонова: текстовая трансляция матча 2-го круга турнира в Дубае
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Сегодня, 20 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором встретятся российские теннисистки Анастасия Павлюченкова (24-я в рейтинге WTA) и Людмила Самсонова (15-я ракетка мира). Поединок поставлен вторым запуском на третьем корте и начнётся около 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Людмила Самсонова во втором круге турнира в Дубае.
Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 11:30 МСК
24
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
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|2
|3
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15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Павлюченкова, которая одержала волевую победу над Самсоновой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5.
Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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