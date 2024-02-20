Павлюченкова — Самсонова: текстовая трансляция матча 2-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 20 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором встретятся российские теннисистки Анастасия Павлюченкова (24-я в рейтинге WTA) и Людмила Самсонова (15-я ракетка мира). Поединок поставлен вторым запуском на третьем корте и начнётся около 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Людмила Самсонова во втором круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Павлюченкова, которая одержала волевую победу над Самсоновой во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.