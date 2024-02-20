Мария Саккари вышла в третий круг турнира в Дубае

11-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей греческой теннисистки была американка Эмма Наварро, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Саккари. За время, проведённое на корте, 11-я ракетка мира оформила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница ни разу не подала навылет и не сделала ни одной двойной ошибки.

В третьем круге турнира в Объединённых Арабских Эмиратах с призовым фондом $ 3 211 715 Мария Саккари встретится с победительницей матча 33-й ракетки мира Лейлы Фернандес (Канада) и итальянки Ясмине Паолини, занимающей 26-е место в рейтинге WTA.