Вондроушова обыграла Стирнс и сыграет с Самсоновой в 1/8 финала турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей Вондроушовой была американка Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Чешская спортсменка сделала девять эйсов и допустила семь двойных ошибок. Её соперница по матчу второго круга один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок.

В третьем круге соревнований с призовым фондом $ 3 211 715 Вондроушова сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой, которая вышла в 1/8 финала после снятия с турнира в Объединённых Арабских Эмиратах соотечественницы Анастасии Павлюченковой.