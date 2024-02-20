Вондроушова обыграла Стирнс и сыграет с Самсоновой в 1/8 финала турнира в Дубае
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Восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Соперницей Вондроушовой была американка Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 5:7, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира. Матч продолжался 2 часа 5 минут. Чешская спортсменка сделала девять эйсов и допустила семь двойных ошибок. Её соперница по матчу второго круга один раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок.
Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 10:10 МСК
8
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|2
65
Питон Стирнс
П. Стирнс
В третьем круге соревнований с призовым фондом $ 3 211 715 Вондроушова сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой, которая вышла в 1/8 финала после снятия с турнира в Объединённых Арабских Эмиратах соотечественницы Анастасии Павлюченковой.
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