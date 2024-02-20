Собкин: Павлюченкова — большая молодчина, что вернулась на свой прежний уровень

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о выступлениях 24-й ракетки мира российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на последних турнирах. Специалист подчеркнул, что спортсменка проявила силу воли, вернувшись на прежний высокий уровень после череды травм.

«Настя — спортсменка очень высокого класса, и действительно травмы — весьма серьёзная вещь, которая способна выбить из колеи. Но, как говорилось ещё в советское время, мастерство не деньги, его не пропьёшь. Класс остаётся всегда, однако вернуться на свой прежний уровень не всегда просто. Павлюченкова — большая молодчина, что сделала это. Удивлён ли я её последними результатами на турнирах? Для меня нет никакой неожиданности в этом. У Надаля тоже были травмы, и посмотрите, что он показывает даже сейчас», — приводит слова Собкина «RT на русском».

Напомним, ранее Павлюченкова снялась с матча второго круга турнира в Дубае, где должна была встретиться с соотечественницей Людмилой Самсоновой.