Тренер Алькараса — о Синнере: основной претендент на победу в каждом турнире, как и Карлос

Хуан-Карлос Ферреро, тренер второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, высказался о прогрессе итальянского теннисиста Янника Синнера. Напомним, Синнер выиграл Australian Open — 2024.

«Мы уже два года наблюдаем за тем, как Синнер прогрессирует, мы знали, что этот момент наступит. Мы видим, что его уровень тенниса позволяет выигрывать турниры «Большого шлема».

Возможно, изначально были определённые сомнения по поводу его физической формы, потому что он был очень худым, но, когда он стал посвящать время силовым упражнениям и возмужал, он добился успеха. Янник — игрок, с которым нужно считаться, основной претендент на победу в каждом турнире, как и Карлос», — приводит слова Ферреро портал Tennis365.

Отметим, на прошедшей неделе Синнер одержал победу на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и стал третьей ракеткой мира. Алькарас потерпел поражение от Николаса Харри в полуфинале турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).