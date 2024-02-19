Тренер Алькараса: после победы Джоковича на «Мастерсе» сказал: «Должны работать как звери»

Хуан-Карлос Ферреро, тренер второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, высказался о противостоянии подопечного с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

«Думаю, появление Синнера напоминает период противостояния Надаля и Федерера, пока не возник Джокович. Теперь Новак немного подталкивает Карлоса и Янника. Я сказал Карлосу в прошлом году, когда Новак выиграл «Мастерс»: «Ты это видел? Теперь мы должны тренироваться как звери, чтобы достичь уровня Новака. Янник будет это делать, и мы должны это сделать», — приводит слова Ферреро La Nacion.

Напомним, Синнер поднялся на третье место в рейтинге ATP после победы на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).