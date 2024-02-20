Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв Стивенс
Поделиться
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
В матче 1/16 финала Свёнтек со счётом 6:4, 6:4 обыграла 41-ю ракетку мира, 30-летнюю представительницу США Слоан Стивенс. Встреча теннисисток продлилась 1 час 59 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 18:10 МСК
1
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
41
Слоан Стивенс
С. Стивенс
В следующем раунде польская теннисистка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своём матче второго круга переиграла Татьяну Марию со счётом 6:3, 6:3.
Комментарии
- 20 февраля 2024
-
20:30
-
20:22
-
19:56
-
19:10
-
18:47
-
18:12
-
17:41
-
15:54
-
15:34
-
15:13
-
14:24
-
14:06
-
14:02
-
13:55
-
13:45
-
13:25
-
12:34
-
12:06
-
11:27
-
10:53
-
10:50
-
10:38
-
09:51
-
09:24
-
04:26
-
01:00
- 19 февраля 2024
-
23:58
-
23:48
-
22:53
-
22:23
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
20:55
-
20:50
Партнерский контент