Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв Стивенс

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала Свёнтек со счётом 6:4, 6:4 обыграла 41-ю ракетку мира, 30-летнюю представительницу США Слоан Стивенс. Встреча теннисисток продлилась 1 час 59 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде польская теннисистка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своём матче второго круга переиграла Татьяну Марию со счётом 6:3, 6:3.