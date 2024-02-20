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Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв Стивенс

Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв Стивенс
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/16 финала Свёнтек со счётом 6:4, 6:4 обыграла 41-ю ракетку мира, 30-летнюю представительницу США Слоан Стивенс. Встреча теннисисток продлилась 1 час 59 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Слоан Стивенс
41
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В следующем раунде польская теннисистка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в своём матче второго круга переиграла Татьяну Марию со счётом 6:3, 6:3.

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