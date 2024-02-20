Свёнтек: Соболенко и Рыбакина играют очень интенсивно. Их уровень высок, и это хорошо

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о белорусской спортсменке Арине Соболенко и представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

«Рыбакина и Соболенко играют по-другому. Когда выходишь на корт играть с ними, ты должна быть готова, у тебя должна быть тактика. Они обе играют очень интенсивно. Нужно быть постоянно сосредоточенной и позволять им демонстрировать свою игру, потому что иначе ничего не получится. Арина и Елена действительно хороши. У нас всегда довольно напряжённые матчи между собой. Их уровень высок, и это хорошо», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, ранее Свёнтек стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале соревнований польская спортсменка обыграла Елену Рыбакину.