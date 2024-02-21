Самсонова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Дубае, проиграв Вондроушовой
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В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от восьмой ракетки мира представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу чешской теннисистки.
Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вондроушова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Самсоновой три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 11:10 МСК
8
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
В следующем раунде соревнований в Дубае Вондроушова сыграет с победительницей противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.
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