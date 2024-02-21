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Самсонова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Дубае, проиграв Вондроушовой

Самсонова не смогла пройти в 1/4 финала турнира в Дубае, проиграв Вондроушовой
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В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от восьмой ракетки мира представительницы Чехии Маркеты Вондроушовой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу чешской теннисистки.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вондроушова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Самсоновой три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 11:10 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

В следующем раунде соревнований в Дубае Вондроушова сыграет с победительницей противостояния Сорана Кырстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.

Расписание турнира WTA-1000 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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