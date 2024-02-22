Каспер Рууд прошёл в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе, отдав Маркосу Гирону один гейм

12-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, на котором он посеян под четвёртым номером. В матче второго круга Рууд без труда переиграл Маркоса Гирона из США, находящегося на 44-й строчке мировой классификации — 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Норвежский спортсмен выполнил три подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Гирона нет ни одного эйса при одной двойной ошибке и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможностей.

Соперником Рууда по 1/4 финала станет 47-я ракетка мира Нуну Боргес из Португалии, который ранее переиграл немца Доминика Кёпфера (7:6, 6:2) и австралийца Макса Пёрселла (6:3, 6:3).