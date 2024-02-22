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Каспер Рууд прошёл в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе, отдав Маркосу Гирону один гейм

Каспер Рууд прошёл в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе, отдав Маркосу Гирону один гейм
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12-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе, на котором он посеян под четвёртым номером. В матче второго круга Рууд без труда переиграл Маркоса Гирона из США, находящегося на 44-й строчке мировой классификации — 6:1, 6:0.

Лос-Кабос. 2-й круг
22 февраля 2024, четверг. 04:50 МСК
Маркос Гирон
44
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Норвежский спортсмен выполнил три подачи навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Гирона нет ни одного эйса при одной двойной ошибке и один реализованный брейк-пойнт из трёх возможностей.

Соперником Рууда по 1/4 финала станет 47-я ракетка мира Нуну Боргес из Португалии, который ранее переиграл немца Доминика Кёпфера (7:6, 6:2) и австралийца Макса Пёрселла (6:3, 6:3).

Календарь турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Турнирная сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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