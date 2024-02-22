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Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Дубае

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Дубае
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за заболевания ЖКТ.

Сегодня, 22 февраля, спортсменка должна была встретиться с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини в матче 1/4 финала турнира, однако встреча не состоится. Таким образом, Паолини вышла в полуфинал турнира в Дубае, где сыграет с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Напомним, в этом сезоне Рыбакина завоевала титул на турнирах в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также уступила в 1/4 финала турнира в Аделаиде (Австралия) и в финале WTA-1000 в Дохе (Катар).

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира в ОАЭ является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Календарь WTA-1000 в Дубае
Турнирная сетка WTA-1000 в Дубае
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