Рублёв завершил выступление на турнире ATP-250 в Дохе, уступив 18-летнему Якубу Меншику

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).
В матче 1/4 финала россиянин со счётом 4:6, 6:7 уступил 18-летнему чеху Якубу Меншику (116-я ракетка мира), для которого это был первый четвертьфинал на уровне ATP-тура. Встреча продлилась 1 час 36 минут.
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Андрей Рублёв семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Меншика десять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Отметим, для чешского теннисиста это первый выход в полуфинал соревнований на уровне ATP-тура. В 1/2 финала турнира в Дохе Меншик встретится с победителем противостояния между Уго Умбером и Гаэлем Монфисом.
- 22 февраля 2024
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