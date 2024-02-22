Рублёв завершил выступление на турнире ATP-250 в Дохе, уступив 18-летнему Якубу Меншику

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/4 финала россиянин со счётом 4:6, 6:7 уступил 18-летнему чеху Якубу Меншику (116-я ракетка мира), для которого это был первый четвертьфинал на уровне ATP-тура. Встреча продлилась 1 час 36 минут.

Андрей Рублёв семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Меншика десять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Отметим, для чешского теннисиста это первый выход в полуфинал соревнований на уровне ATP-тура. В 1/2 финала турнира в Дохе Меншик встретится с победителем противостояния между Уго Умбером и Гаэлем Монфисом.