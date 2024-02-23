Якуб Меншик вышел в финал турнира в Дохе, в трёх сетах обыграв Гаэля Монфиса
Поделиться
Чешский теннисист, 116-я ракетка мира Якуб Меншик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 68-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3.
Доха (м). 1/2 финала
23 февраля 2024, пятница. 20:20 МСК
116
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
68
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Якуб Меншик выполнил пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Гаэля Монфиса — шесть подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 12 и две двойные ошибки.
В финале Якуб Меншик встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Это будет первая встреча спортсменов. Матч состоится в субботу, 24 февраля, вечером.
В лайв-рейтинге ATP чешский теннисист после выхода в финал поднялся на 86-ю строчку.
Комментарии
- 23 февраля 2024
-
22:44
-
22:19
-
21:47
-
21:15
-
21:10
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:08
-
20:01
-
19:42
-
19:40
-
19:30
-
19:19
-
19:19
-
19:14
-
18:15
-
17:30
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
12:45
-
12:29
-
12:14
-
11:40
-
11:18
-
09:59
-
09:34
-
08:11
-
02:22
-
00:46
-
00:18
- 22 февраля 2024
-
23:53
-
23:41
-
23:39
Партнерский контент