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Якуб Меншик вышел в финал турнира в Дохе, в трёх сетах обыграв Гаэля Монфиса

Якуб Меншик вышел в финал турнира в Дохе, в трёх сетах обыграв Гаэля Монфиса
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Чешский теннисист, 116-я ракетка мира Якуб Меншик вышел в финал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 68-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:3.

Доха (м). 1/2 финала
23 февраля 2024, пятница. 20:20 МСК
Якуб Меншик
116
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Гаэль Монфис
68
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Якуб Меншик выполнил пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Гаэля Монфиса — шесть подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 12 и две двойные ошибки.

В финале Якуб Меншик встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Это будет первая встреча спортсменов. Матч состоится в субботу, 24 февраля, вечером.

В лайв-рейтинге ATP чешский теннисист после выхода в финал поднялся на 86-ю строчку.

Сетка турнира ATP-250 в Дохе
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