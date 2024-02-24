Хачанов обыграл Меншика и стал победителем турнира в Дохе

Сегодня, 24 февраля, проходит финальный матч между 116-м местом рейтинга АТР Якубом Меншиком из Чехии и 17-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым. Матч закончился со счетом 7:6(14:12), 6:4 в пользу Хачанова.
Матч продолжался 1 час 50 минут. Меншик допустил три двойные ошибки и превзошёл россиянина по подачам навылет, выполнив 17. У Хачанова девять эйсов и один реализованный брейкпойнт из двух. Россиянин также допустил одну двойную ошибку.
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У обоих теннисистов по ходу игры были мощные подачи, а во время напряжённого тай-брейка счёт нередко был равен, но Хачанов оказался сильнее.
Напомним, ранее спортсмены ещё не встречались на теннисном корте в качестве соперников. В полуфинале Меншик обыграл француза Гаэля Монфиса, а Хачанов взял верх над Алексеем Попыриным из Австралии.
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