Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов обыграл Меншика и стал победителем турнира в Дохе

Хачанов обыграл Меншика и стал победителем турнира в Дохе
Комментарии

Сегодня, 24 февраля, проходит финальный матч между 116-м местом рейтинга АТР Якубом Меншиком из Чехии и 17-й ракеткой мира, россиянином Кареном Хачановым. Матч закончился со счетом 7:6(14:12), 6:4 в пользу Хачанова.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Меншик допустил три двойные ошибки и превзошёл россиянина по подачам навылет, выполнив 17. У Хачанова девять эйсов и один реализованный брейкпойнт из двух. Россиянин также допустил одну двойную ошибку.

Доха (м). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Якуб Меншик
116
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 12 		4
7 14 		6
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

У обоих теннисистов по ходу игры были мощные подачи, а во время напряжённого тай-брейка счёт нередко был равен, но Хачанов оказался сильнее.

Напомним, ранее спортсмены ещё не встречались на теннисном корте в качестве соперников. В полуфинале Меншик обыграл француза Гаэля Монфиса, а Хачанов взял верх над Алексеем Попыриным из Австралии.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android