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Патрик Муратоглу едко ответил на критику в адрес Хольгера Руне

Патрик Муратоглу едко ответил на критику в адрес Хольгера Руне
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Известный теннисный менеджер, бывший тренер легендарной американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу резко отреагировал на реплику одного из пользователей в социальных сетях, касающуюся возобновления его сотрудничества с седьмой ракеткой мира 20-летним датским теннисистом Хольгером Руне.

«Этот парень меняет тренеров так же активно, как я меняю нижнее бельё», — написал пользователь.

«Вы меняете нижнее бельё лишь каждые шесть месяцев?» — ответил ему Муратоглу.

Ранее Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года с коротким перерывом и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. В октябре прошлого года Руне начал работать с Беккером, но уже в начале февраля 2024 года объявил о прекращении сотрудничества с немецким специалистом.

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