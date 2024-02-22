Патрик Муратоглу простил Хольгера Руне за выпады в свой адрес и нацелен на новое продуктивное сотрудничество с 20-летним датчанином.

Скандальный тренер вернулся к звезде тенниса. А ведь недавно тот жёстко оскорбил его

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне возобновил сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу.

«Привет, Патрик. Очень жду новых побед с тобой и нашей командой», – написал Руне в соцсетях.

Датский теннисист под руководством французского тренера в 2022-м выиграл «Мастерс» в Париже, а в следующем сезоне вошёл в топ-4 рейтинга ATP. Руне уволил Муратоглу в августе 2023-го после вылета в первом круге US Open.

После этого Хольгер поработал с Борисом Беккером и Северином Люти, которые ранее успешно сотрудничали с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером соответственно. Ничего хорошего из этого не получилось. Руне быстро понял, что Беккер и Люти ему не подходят. Борис и Северин покинули команду Хольгера после Australian Open – 2024, где 20-летний игрок выбыл во втором круге.

Хольгер Руне и Патрик Муратоглу Фото: Из личного архива Хольгера Руне

Решение Руне вернуть в свою команду Муратоглу сильно удивляет. Хольгер и его мать Анеке ранее критиковали трудовую этику Патрика. В частности, теннисист в прошлогоднем сериале Break Point от Netflix фактически обвинил тренера в лени и наплевательском отношении к своей работе.

«Это была трудная ситуация. Люди, которых я нанимаю, должны мне помогать. Иногда я думал: «Почему он вообще здесь?» Я не нанимаю людей просто для того, чтобы они сидели рядом. Возник вопрос по поводу того, достаточно ли хорошо он выполняет свою работу. Конечно, в конце концов, это и моя вина тоже, но я не чувствовал, что Патрик мне подходит. Меня это очень расстраивало, потому что я морально отключился. Чем ближе турнир, тем больше стресса ты получаешь. Важно, чтобы рядом был кто-то, кто может вселить в вас уверенность и контролировать эмоции. Это то, что мне нужно во время выступления на турнирах» — сказал Хольгер.

При этом Руне добавил, что не прощался с Муратоглу после увольнения. Он считал, что Патрик ещё сможет чему-то научить его в будущем. Очевидно, все разногласия между сторонами остались в прошлом. Муратоглу дал понять это в своём посте в соцсетях.

«Я очень рад начать новое сотрудничество с Хольгером Руне. Мы знаем друг друга с 13 лет. Я всегда верил в его потенциал. У него серьёзные цели, у меня тоже. Это новое начало. До встречи в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами», — написал тренер.

Патрик Муратоглу рассчитывает на новые успехи в работе с Хольгером Руне Фото: Kelly Defina/Getty Images

Кроме того, Муратоглу ответил в комментариях на замечания подписчиков, которые припомнили ему колкие высказывания Руне в документальном сериале.

«Каждый может совершить ошибку. Я прощаю Хольгера», — отметил Муратоглу.

Метания 20-летнего Руне с тренерами настораживают. Хольгер попытался объяснить их, отвечая на вопросы болельщиков.

«Иногда нужно попробовать разные вещи, чтобы выяснить, что вам подходит, а что нет. За последние месяцы я многое узнал о том, что для меня важно. С Патриком я добился своих величайших побед. Верю, что он сможет помочь мне достичь новых серьёзных целей», — написал Руне.

Рассуждения довольно здравые. Руне действительно добился главных успехов в карьере под руководством Муратоглу. Победа в финале парижского «Мастерса» в 2022-м над Новаком Джоковичем заслуживает уважения и всяческой похвалы. Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в 2023-м тоже, при том что Хольгеру тогда едва исполнилось 20 лет.

Решение уволить Муратоглу после неудачи на US Open было во многом принято на эмоциях. Руне попробовал сотрудничество с Беккером и Люти, однако какого-то феноменального прогресса не наблюдалось, а скорее наоборот.

Мать теннисиста Анеке оказывает огромное влияние на решения сына. Она отмечала, что Борис и Северин не могли посвящать Хольгеру достаточно времени. Люти, по мнению Анеке, как-то не слишком отдавался своей новой работе. А Беккеру запрещено посещать США, Великобританию и Австралию из-за старого уголовного дела о сокрытии активов. Иными словами, Борис не мог быть с Руне на трёх из четырёх турниров «Большого шлема» в течение сезона. Они разошлись без скандала и сохранили хорошие отношения. В частности, Борис порадовался за своего бывшего подопечного.

«Я услышал хорошие новости! Хольгер Руне вернулся к Патрику Муратоглу! Парни, желаю вам больших успехов на предстоящих турнирах и в оставшейся части сезона», — написал Беккер в соцсети X (ранее Twitter).

Анеке Руне поменяла мнение о Патрике Муратоглу Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ранее Анеке Руне называла Муратоглу «не подходящим» тренером для сына и надеялась, что тот найдёт «правильного». Беккер и Люти таковыми не стали, поэтому её мнение о Муратоглу поменялось, и он кажется уже не таким плохим вариантом.

«Давайте сделаем это. Цель – быть №1», — написала Анеке в соцсетях после воссоединения Хольгера с Патриком.

Задача амбициозная и трудновыполнимая. Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Даниил Медведев тоже метят на вершину рейтинга. Прямо сейчас как минимум Джокович, Синнер и Медведев смотрятся уж точно получше Руне. Хотя если Хольгер заиграет как во время финала парижского «Мастерса» против Джоковича в 2022-м, то всё возможно.

Важно, что Муратоглу очень мотивирован работать с Руне. Прошли те времена, когда он пользовался авторитетом за счёт продуктивного сотрудничества с легендарной Сереной Уильямс. Патрик фигурирует в допинговом деле экс первой ракетки мира Симоны Халеп, которая оспорила дисквалификацию на четыре года в CAS. Муратоглу недавно выступил на заседании суда в Лозанне. Предположительно, его академия возьмёт на себя вину за попадание в организм Халеп запрещённого роксадустата. По крайней мере, об этом свидетельствуют многочисленные сообщения СМИ, а также уверенность самой Симоны в успешности апелляции и отмене жёсткого наказания.

Вероятно, основную ответственность понесёт физиотерапевт Кэндис Гойер, а Патрик отделается лишь репутационным уроном. Для него было важно устроиться к топ-игроку прямо сейчас на фоне резонансного разбирательства по делу Халеп. Очень кстати подвернулся вариант с хорошо знакомым Руне, который тоже заметно подпортил свой имидж регулярной сменой тренеров в последние месяцы.

Один из болельщиков на странице Хольгера в X попросил того быть внимательным с продуктами, которые ему предложат в академии Муратоглу.

«Не беспокойтесь. Моя мать всегда контролировала это. И будет продолжать это делать», — ответил Хольгер.

Со своей стороны, Муратоглу тоже вряд ли допустит ещё один допинг-скандал. Не факт, что новое сотрудничество Патрика и Хольгера будет успешным, но шансы датчанина вернуться на уровень топ-4, снова добираться как минимум до четвертьфиналов ТБШ и брать «Мастерсы» точно не нулевые. Муратоглу как никто другой знает сильные и слабые стороны Руне, а также понимает, над чем тому стоит работать в первую очередь.

Где-то рядом будет находиться и многолетний наставник теннисиста Ларс Кристенсен. Хольгер работал с Кристенсеном с шести лет. Постоянного места в его штабе Ларс не имеет, но периодически включается в работу параллельно с другими тренерами.

Ларс Кристенсен, Анеке Руне, Хольгер Руне и Патрик Муратоглу (в первом ряду) после победы на «Мастерсе» в Париже Фото: Julian Finney/Getty Images

Кроме того, в начале февраля датчанин стал клиентом менеджерского агентства IMG, которое также ведёт дела Даниила Медведева, Карлоса Алькараса, Иги Свёнтек, Арины Соболенко и других звёзд тенниса. Известный теннисный обозреватель Джон Вертхайм считает, что Хольгер идёт в правильном направлении, несмотря на частые смены тренеров.

«Я вижу, как талантливый игрок прокладывает себе путь к успеху. Его окружает сверхопекающая мать, но я не считаю это плохим моментом. Со временем Руне повзрослеет, станет более зрелым и внесёт правильные изменения. IMG будет играть роль консультанта по управлению и сделает его команду профессиональнее. С ним всё будет в порядке», — заявил Вертхайм.

Руне в последние полгода преимущественно разочаровывает своих фанатов. Есть основания рассчитывать, что чёрная полоса у датчанина скоро подойдёт к концу. Муратоглу будет в его команде на «пятисотнике» в Акапулько, который пройдёт с 26 февраля по 2 марта. Возможно, уже в Мексике Хольгер наконец-то порадует поклонников если не титулом, то как минимум заметным улучшением качества игры.