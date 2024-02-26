Мельникова победила Шрамкову и вышла в основную сетку турнира в Сан-Диего

Российская теннисистка Марина Мельникова вышла в основную сетку турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). В заключительном квалификационном раунде 35-летняя уроженка Перми обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 21 минуту. Мельникова обошлась без подач навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 12. На счету Шрамковой один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Также из россиянок на турнире выступят Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова.

Призовой фонд соревнований в Сан-Диего составляет $ 922 573. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.