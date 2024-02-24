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Мария Тимофеева снялась с квалификации турнира в Сан-Диего

Мария Тимофеева снялась с квалификации турнира в Сан-Диего
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Российская теннисистка, 103-я ракетка мира, Мария Тимофеева снялась со стартового матча квалификации турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США). Спортсменка отказалась от продолжения борьбы во встрече с Мариной Стакушич (Канада, 282) при счёте 2:6, 0:3.

По ходу встречи Мария Тимофеева смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Марины Стакушич — четыре реализованных брейк-пойнта из семи и три двойные ошибки.

Напомним, в январе 2024 года Мария Тимофеева, пройдя квалификацию, дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. После турнира спортсменке не удавалось выйти в основную сетку соревнований: она не выходила в финалы квалификации на турнирах в Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ).

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