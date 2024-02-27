Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего, проиграв Стакушич

440-я ракетка мира Марина Мельникова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).
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В первом раунде россиянка со счётом 4:6, 7:5, 1:6 проиграла 283-й ракетке мира канадке Марине Стакушич. Встреча теннисисток длилась 2 часа 9 минут. На счету Мельниковой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 16. Стакушич отметилась четырьмя эйсами, семью двойными ошибками, а также реализовала восемь брейк-пойтов из десяти.
В следующем круге канадка сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Кэтрин Хуэй (США).
Турнир WTA-500 в Сан-Диего проходит 26 февраля по 3 марта, а призовой фонд составляет $ 922 573 млн. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.
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