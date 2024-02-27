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Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего, проиграв Стакушич

Мельникова не смогла выйти во второй круг турнира в Сан-Диего, проиграв Стакушич
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440-я ракетка мира Марина Мельникова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Сан-Диего (ж). 1-й круг
27 февраля 2024, вторник. 04:45 МСК
Марина Мельникова
440
Россия
Марина Мельникова
М. Мельникова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 1
6 		5 6
         
Марина Стакушич
283
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

В первом раунде россиянка со счётом 4:6, 7:5, 1:6 проиграла 283-й ракетке мира канадке Марине Стакушич. Встреча теннисисток длилась 2 часа 9 минут. На счету Мельниковой ни одного эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 16. Стакушич отметилась четырьмя эйсами, семью двойными ошибками, а также реализовала восемь брейк-пойтов из десяти.

В следующем круге канадка сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Кэтрин Хуэй (США).

Турнир WTA-500 в Сан-Диего проходит 26 февраля по 3 марта, а призовой фонд составляет $ 922 573 млн. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова.

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