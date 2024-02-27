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Шелтон: надеюсь, дал немного позитива жителям Акапулько

Шелтон: надеюсь, дал немного позитива жителям Акапулько
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17-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал выступление на турнире в городе Акапулько (Мексика), на который в октябре 2023 года обрушился ураган «Отис», унёсший жизни более 40 человек.

«Я очень рад, что приехал и, надеюсь, дал немного позитива жителям Акапулько. Я не знал, сколько болельщиков придёт, но их было очень много. Это показывает, какая здесь культура, как тут любят спорт. Поэтому здесь очень здорово выступать», — цитирует Шелтона пресс-служба ATP.

Напомним, в первом круге турнира категории ATP-500 с призовым фондом $ 2 206 080 Бен Шелтон обыграл 41-ю ракетку мира, Даниэля Эванса из Великобритании со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5). Во втором круге американец сыграет против итальянца Маттео Арнальди.

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