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Анна Блинкова обыграла Возняцки в первом круге Сан-Диего и вышла на Ястремскую

Анна Блинкова обыграла Возняцки в первом круге Сан-Диего и вышла на Ястремскую
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Российская теннисистка Анна Блинкова, имеющая 51-й номер в мировой классификации, пробилась во второй круг турнира WTA-500 в американском Сан-Диего. В матче первого круга Блинкова обыграла в трёх сетах получившую на турнире уайлд-кард экс первую ракетку мира Каролину Возняцки, которая занимает в текущем рейтинге WTA 206-е место, — 1:6, 6:4, 6:1.

Сан-Диего (ж). 1-й круг
28 февраля 2024, среда. 06:45 МСК
Каролина Возняцки
206
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
1 		6 6
         
Анна Блинкова
51
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Матч продлился ровно два часа. Блинкова дважды подала навылет при восьми двойных ошибках и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Возняцки три эйса при четырёх двойных ошибках и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге турнира в Сан-Диего Блинкова сыграет с пятой ракеткой турнира и 33-й в рейтинге WTA украинкой Даяной Ястремской.

Календарь турнира WTA-500 в Сан-Диего
Турнирная сетка турнира WTA-500 в Сан-Диего
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