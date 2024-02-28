Анна Блинкова обыграла Возняцки в первом круге Сан-Диего и вышла на Ястремскую

Российская теннисистка Анна Блинкова, имеющая 51-й номер в мировой классификации, пробилась во второй круг турнира WTA-500 в американском Сан-Диего. В матче первого круга Блинкова обыграла в трёх сетах получившую на турнире уайлд-кард экс первую ракетку мира Каролину Возняцки, которая занимает в текущем рейтинге WTA 206-е место, — 1:6, 6:4, 6:1.

Матч продлился ровно два часа. Блинкова дважды подала навылет при восьми двойных ошибках и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Возняцки три эйса при четырёх двойных ошибках и пять выигранных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге турнира в Сан-Диего Блинкова сыграет с пятой ракеткой турнира и 33-й в рейтинге WTA украинкой Даяной Ястремской.