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Новак Джокович: турнир в Индиан-Уэллсе — мой любимый «Мастерс»

Новак Джокович: турнир в Индиан-Уэллсе — мой любимый «Мастерс»
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Последний раз я играл в Индиан-Уэллсе в 2019 году. Прошло пять лет — это слишком большой срок, чтобы не участвовать в одном из лучших турниров мира, вне всякого сомнения. Наверное, это мой любимый „Мастерс“, и не только мой. Мне не терпится снова выступать перед одной из лучших публик, которые есть в туре», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Позже Джокович планирует выступить на другом турнире серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 20 по 31 марта. Ранее в этом сезоне Джоковичу не удалось защитить титул чемпиона Australian Open.

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