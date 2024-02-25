Джокович возвращается в Америку — чем ответят Медведев и Синнер? Расписание турниров марта

Теннисный тур постепенно перемещается в Америку. На стыке февраля и марта пройдут «пятисотники» в Дубае и Акапулько. Причём в ОАЭ впервые после Australian Open появится на корте Даниил Медведев, которому предстоит защищать прошлогодний титул. Ну а в первых числах марта начнётся традиционная связка знаменитых двухнедельных турниров Индиан-Уэллс и Майами, которая ещё называется «Солнечный дубль». На ней впервые за пять лет должен появиться лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Но обо всём по порядку.

ATP-500. Дубай (ОАЭ). 26 февраля — 2 марта

Хард, открытые корты.

Список участников: Даниил Медведев (третья ракетка мира на дату заявки на турнир), Андрей Рублёв (5), Хуберт Хуркач (8), Адриан Маннарино (17), Карен Хачанов (18), Уго Умбер (21), Алехандро Давидович-Фокина (23), Ян-Леннард Штруфф (24), Павел Котов (61).

Полный заявочный лист.

Турнир проводится с 1993 года, а с 2001-го он поднял свой статус до уровня ATP-500. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Роджер Федерер (8) и Новак Джокович (5). Из россиян до финала доходили Марат Сафин (2001) и Михаил Южный (2007, 2010). В 2021-м чемпионом стал Аслан Карацев, в 2022-м – Андрей Рублёв, а в 2023-м и вовсе был разыгран российский финал, в котором Даниил Медведев победил Рублёва. Оба возглавили сетку и нынешнего розыгрыша, в котором примут также участие ещё два россиянина – Карен Хачанов (четвёртый номер посева) и Павел Котов.

ATP-500. Акапулько (Мексика). 26 февраля — 2 марта

Хард, открытые корты.

Список участников: Александр Зверев (6), Хольгер Руне (7), Тейлор Фритц (9), Стефанос Циципас (10), Алекс де Минор (11), Каспер Рууд (12), Фрэнсис Тиафо (14), Томии Пол (15), Роман Сафиуллин (36).

Полный заявочный лист.

Турнир в Mexican Open проводился с 1993 года сначала в Мехико, а в 2001-м перебрался в Акапулько. С 2000-го соревнования относятся к категории ATP-500. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Томас Мустер, Давид Феррер и Рафаэль Надаль – по четыре победы. Действующим чемпионом является австралиец Алекс де Минор, который в этом году посеян под третьим номером. А возглавили сетку Александр Зверев и Хольгер Руне.

Алекс де Минор Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

ATP-250. Сантьяго (Чили). 26 февраля — 3 марта

Грунт, открытые корты.

Список участников: Николас Харри (20), Себастьян Баэс (25), Артюр Фис (35), Алехандро Табило (54), Янник Ханфман (58), Роберто Карбальес-Баэна (65), Педро Качин (72), Хауме Мунар (75).

Полный заявочный лист.

Грунтовая февральская южноамериканская серия турниров завершится на Chile Open. Соревнования проводились с перерывами с 1930 года попеременно то в Сантьяго, то в Винья-дель-Маре. Действующим чемпионом является местный любимец Николас Харри, который и возглавил в этом году сетку.

Николас Харри Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

WTA-500. Сан-Диего (США). 26 февраля — 3 марта

Хард, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (4), Беатрис Хаддад-Майя (13), Эмма Наварро (23), Марта Костюк (28), Даяна Ястремская (29), Леся Цуренко (31), Донна Векич (34), Лейла Фернандес (37), Анастасия Павлюченкова (42), Анна Блинкова (50).

Полный заявочный лист.

Турнир в Сан-Диего проводится с 1971 года. Он то поднимал статус аж до категории I, то исчезал из женского календаря, чтобы потом снова возродиться. По четыре титула тут завоевали Трэйси Остин и Штеффи Граф. Дважды тут отличилась и россиянка Мария Шарапова (2006, 2007), также титул на счету Светланы Кузнецовой (2010). Кроме них, финалистками были Анастасия Мыскина (2004) и Вера Звонарёва (2011). Действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова. В нынешнем году сетку возглавили Джессика Пегула и Беатрис Хаддад-Майя. Среди участниц также значатся россиянки Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова.

Анастасия Павлюченкова Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

WTA-250. Остин (США). 26 февраля — 3 марта

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ангелина Калинина (32), Слоан Стивенс (39), Питон Стирнс (54), Лючия Бронцетти (58), Диан Парри (59), Сиюй Ван (63), Юань Юэ (64), Надия Подороска (67), Камилла Рахимова (WC).

Полный заявочный лист.

Турнир в Остине появился в WTA-туре лишь в прошлом году как своеобразный наследник другого техасского соревнования, проводившегося в Далласе десятилетием раньше. Чемпионкой-2023 стала украинка Марта Костюк, обыгравшая в финале Варвару Грачёву, которая тогда представляла Россию, но затем перешла под флаг Франции.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс (США). 6-17 марта

Хард, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Даниил Медведев (3), Янник Синнер (4), Андрей Рублёв (5), Александр Зверев (6), Хольгер Руне (7), Хуберт Хуркач (8), Карен Хачанов (18), Роман Сафиуллин (39), Павел Котов (61).

Полный заявочный лист.

Турнир в Индиан-Уэллсе разыгрывается с 1974 года, а в 1990-м он вошёл в образовавшуюся тогда «Мастерс-серию». Рекордсменами по количеству титулов являются Роджер Федерер и Новак Джокович – по пять. До финала тут доходили и россияне – Андрей Чесноков (1992) и Даниил Медведев (2023), уступивший в решающем матче Карлосу Алькарасу. Оба прошлогодних финалиста должны выступить и в нынешнем розыгрыше, а возглавит сетку Новак Джокович, не выступавший с Australian Open, где он проиграл в полуфинале будущему чемпиону Яннику Синнеру. Новак последний раз играл в Индиан-Уэллсе в 2019 году. В 2020-м турнир не проводился, затем он отказался играть в перенесённом на осень розыгрыше-2021, а в 2022 и 2023-м серба не пускали в Америку из-за ковидных ограничений.

WTA-1000. Индиан-Уэллс (США). 6-17 марта

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (4), Елена Рыбакина (5), Онс Жабер (6), Чжэн Циньвэнь (7), Маркета Вондроушова (8), Дарья Касаткина (14), Людмила Самсонова (15), Вероника Кудерметова (16), Екатерина Александрова (19), Анастасия Потапова (27), Анастасия Павлюченкова (34), Мирра Андреева (35), Анна Калинская (40), Анна Блинкова (51), Элина Аванесян (61).

Полный заявочный лист.

Женский Индиан-Уэллс разыгрывается с 1989 года. Среди прочих чемпионками тут становились и россиянки Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарёва (2009) и Елена Веснина (2017), в финале также играли Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017), Шарапова (2012) и Дарья Касаткина (2018). В прошлом году чемпионкой стала Елена Рыбакина, обыгравшая в финале Арину Соболенко. Сетка турнира традиционно рассчитана на 96 участниц и семь кругов. В нынешнем розыгрыше заявлены все сильнейшие, в том числе и 10 россиянок – Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Анна Калинская, Анна Блинкова и Элина Аванесян.

ATP Masters 1000. Майами (США). 20-31 марта

Хард, открытые корты.

Список участников: Новак Джокович (1), Карлос Алькарас (2), Янник Синнер (3), Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (5), Александр Зверев (6), Хольгер Руне (7), Хуберт Хуркач (8), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин (38), Павел Котов (64).

Полный заявочный лист.

Турнир в Майами разыгрывается с 1985 года, а с появлением «Мастерс-серии» в 1990-м неизменно входит в неё. Рекордсменами по количеству титулов тут являются Андре Агасси и Новак Джокович – по шесть. Четыре победы здесь было у Роджера Федерера. Отличались в Майами и россияне Николай Давыденко (2008) и Даниил Медведев (2023). Даниил будет среди участников и нынешнего розыгрыша, как и Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

WTA-1000. Майами (США). 19-30 марта

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Кори Гауфф (3), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Онс Жабер (6), Чжэн Циньвэнь (7), Маркета Вондроушова (8), Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (15), Екатерина Александрова (17), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (24), Анастасия Потапова (35), Мирра Андреева (38), Анна Калинская (40), Анна Блинкова (52), Элина Аванесян (62).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Майами разыгрывается с того же 1985 года, что и мужской. Безусловной рекордсменкой по количеству титулов тут является Серена Уильямс – восемь. Отличалась тут и россиянка Светлана Кузнецова (2006). До финала также доходили Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011-2013) и та же Кузнецова (2016). В прошлом году титул выиграла Петра Квитова, которая сейчас находится в декретном отпуске. В сетке нынешнего розыгрыша значатся 10 россиянок, как и в Индиан-Уэллсе.