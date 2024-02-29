Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Костюк — о лидерах сезона: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина самые стабильные в туре

Костюк — о лидерах сезона: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина самые стабильные в туре
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Украины Марта Костюк, занимающая 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), назвала трёх лучших теннисисток на текущий момент.

«Для меня лидеры всё те же. Это Свёнтек, Соболенко и Рыбакина. Мне кажется, они самые стабильные в туре. Конечно, из-за Олимпиады и сложного календаря все устают. Но я думаю, что если они будут в форме, то окажутся в тройке лучших. Но они не могут быть в форме каждую неделю, в этом суть тенниса», — приводит слова Костюк TheTennisLetter.

Напомним, Ига Свёнтек сохраняет первое место в рейтинге WTA. Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, которая поднялась на одну строчку по сравнению с прошлой неделей и занимает 12-е место. Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

Материалы по теме
Рейтинг WTA, 26 февраля: Калинская впервые вошла в топ-25
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android