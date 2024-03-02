«Так и живём». Павлюченкова показала оскорбительное сообщение от фаната после поражения

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях сообщения от фанатов тенниса после её поражения в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Напомним, в четвертьфинале соревнований Павлюченкова (4), занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 4:6, 3:6 уступила 34-й ракетке мира украинке Марте Костюк (6).

Анастасия выделила два полярных комментария от болельщиков:

«Умри, мразь» и «Хорошая игра! Спасибо. Давно такого не видел».

«Так и живём», — прокомментировала фидбэк Павлюченкова.

Далее Павлюченкова планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).