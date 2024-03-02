Павлюченкова проиграла украинке битву за полуфинал. Даже дождь не помог Анастасии

Утром 2 марта мск на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США) закончились четвертьфинальные поединки. В восьмёрку лучших вышли две россиянки. Анна Блинкова, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, играла с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, посеянной под первым номером. А Анастасия Павлюченкова (4) сражалась с украинкой Мартой Костюк (6).

До встречи с Пегулой Блинкова успела провести два ярких матча на турнире. В первом круге она одержала волевую победу — после 1:6 в первом сете! — над чемпионкой Australian Open 2018 года, бывшей первой ракеткой мира Каролиной Возняцки. Во втором раунде Анна в противостоянии с полуфиналисткой AO-2024 Даяной Ястремской с Украины также неудачно начала первую партию (2:5), но в итоге победила в двух сетах. Пегула же, имевшая bye в первом раунде, во втором круге спокойно расправилась с немкой Юле Нимайер (Q) — 6:0, 6:4.

В личных встречах у Пегулы с Блинковой было 2-0 в пользу американки. Джессика выиграла оба матча в 2023-м: на зелёном грунте Чарльстона (6:2, 6:0) и в Пекине (6:7, 6:2, 6:1). Сегодня Пегула вновь оказалась сильнее.

Первый сет Блинкова провалила. После 1:1 она не взяла ни одного гейма — Пегула сделала два брейка. Борьба была только в четвёртом гейме, который американка взяла с четвёртого брейк-пойнта. В остальных геймах Джессика отдавала лишь по очку — 6:1.

Вторую партию, напротив, провалила уже Пегула. Она не взяла ни одного своего гейма, причём Блинкова дважды делала брейк под ноль. Анна, правда, также дважды отдала свою подачу, но в восьмом гейме с третьей попытки приняла на сет — 6:2.

И всё же в решающей партии Джессика оказалась сильнее. Она повела 3:0 с двумя брейками, один брейк Блинкова тут же отыграла, но на большее её не хватило. При 4:2 Пегула ещё раз взяла подачу соперницы, а затем подала на матч — 6:1, 2:6, 6:2 за 1 час 35 минут.

А в заключительном четвертьфинале, как уже было сказано, играли Павлюченкова и Костюк. Первый их очный матч состоялся совсем недавно, на турнире в Дохе. Впрочем, «состоялся» в данном случае — слишком громкое слово. Украинка снялась при счёте 2:1 в пользу россиянки в первом сете. Сегодня же им удалось отыграть полный матч, пусть и не без приключений.

Матч начался с парада брейков — до счёта 2:2 включительно. Затем Павлюченкова наладила подачу и стала меньше ошибаться, а вот Костюк не могла избавиться от неточностей. После 3:2 в пользу украинки (без брейка) россиянка забрала четыре гейма подряд, отыграв при этом брейк-пойнт в шестом гейме, и выиграла сет — 6:3 за 41 минуту.

Вторая партия проходила при преимуществе Костюк. Проблемы на подаче у неё никуда не делись (семь двойных ошибок за две партии!), но она отыграла все семь брейк-пойнтов. Сама же Марта использовала единственный за весь сет брейк-пойнт — в третьем гейме. И в 10-м гейме с пятого сетбола подала-таки на партию — 6:4 за 47 минут.

В решающем сете определяющим стал брейк в пятом гейме, который удался Костюк со второго брейк-пойнта. А в седьмом гейме при 2:4, 40:40 на подаче Павлюченковой начался дождь, и игру пришлось прервать — вынужденная пауза составила более часа. В этом гейме россиянка отыграла два брейк-пойнта, но украинка после этого взяла свою подачу — 5:3. А в девятом гейме Марта вышла на матчбол на приёме, который тут же и использовала — 3:6, 6:4, 6:3 за 2 часа 14 минут игрового времени.

Таким образом, Павлюченкова и Блинкова завершили выступления на турнире в Сан-Диего (россиянок в сетке не осталось). Несмотря на это, они обе поднимутся в рейтинге WTA. Анастасия отыграет одну строчку и станет 24-й ракеткой мира, а Анна с 51-го места поднимется как минимум на 46-е (а то и на 45-е).