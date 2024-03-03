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Алекс де Минор выиграл турнир ATP-500 в Акапулько, победив в финале Каспера Рууда

Алекс де Минор выиграл турнир ATP-500 в Акапулько, победив в финале Каспера Рууда
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Девятая ракетка мира Алекс де Минор из Австралии стал победителем турнира категории ATP-500 в мексиканском Акапулько, на котором был посеян под третьим номером. В финале де Минор переиграл в двух сетах норвежца Каспера Рууда (11-й в рейтинге ATP, шестой посев на турнире) — 6:4, 6:4.

Акапулько. Финал
03 марта 2024, воскресенье. 06:10 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Каспер Рууд
11
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. Де Минор выполнил три подачи навылет, допустил девять невынужденных ошибки и три двойных, и выиграл три брейк-пойнта из четырёх. На счету Рууда один эйс без двойных ошибок, один выигранный брейк-пойнт из четырёх и девять невынужденных ошибок. По активно выигранным очкам австралиец опередил норвежца со счётом 26:8.

Это восьмой выигранный одиночный турнир в карьере Алекса де Минора. Год назад он так же стал победителем в Акапулько.

Турнирная сетка турнира ATP-500 в Акапулько
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