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Российские теннисистки узнали потенциальных соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки узнали потенциальных соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе
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Состоялась жеребьёвка мужской сетки турнира в Индиан-Уэллсе.

Российские теннисистки Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова начнут выступление со второго раунда.

Анна Блинкова в первом круге встретится с Каролиной Плишковой (Чехия). Элина Аванесян стартует матчем с Осеан Доден (Франция). Победитель этой пары встретится с Дарьей Касаткиной.

Фото: Мелани Лаутруп

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является Елена Рыбакина (Казахстан), которая в финальном матче прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 6:4.

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